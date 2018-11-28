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500 bin Mamaklı kulaç attı

Giriş Tarihi: 28.11.2018
500 bin Mamaklı kulaç attı
MAMAK Yüzme Havuzu'ndan bugüne kadar 45 bin vatandaş profesyonel hocalar eşliğinde yüzme öğrendi. Çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle her geçen gün ilginin daha da arttığı havuzda ise bu zamana kadar 500 bin kişi günün yorgunluğunu ve stresini atarak hoşça vakit geçirdi.

YÜZÜCÜLERİN ORTAK NOKTASI
MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Havuzumuzdan faydalanan kişi sayısı ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Yılın on iki ayı hizmet veren tesisimiz her yaştan spor ve yüzme meraklısının ortak noktası olurken, birçok başarılı sporcunun da yetiştiği bir adres oldu" ifadelerini kullandı.
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500 bin Mamaklı kulaç attı
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