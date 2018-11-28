Altındağlı kadınlar şiddetin önüne geçti

BUGÜN NELER OLDU

Altındağlı kadınlar, kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı. Duyarlılıklarını hemen hemen her platforma taşıyan Altındağlı kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nü bu yıl da unutmadı. Altındağlı kadınlar, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda açtıkları sergiyle farkındalık oluşturdu. Kadına yönelik şiddeti konu edinen resim sergisinde başarılı çalışmalar yer aldı. Yaklaşık 100 eserin bulunduğu sergide birbirinden anlamlı çalışmalar dikkat çekti. Altındağ Belediyesine bağlı tüm kadın eğitim kültür merkezlerinde resim kursuna katılan üyeler, yeteneklerini gözler önüne serdi. Yıl boyunca resim kursunda öğrendiklerini eserlerine taşıyan Altındağlı kadınlar, şiddete yine yüksek sesle "dur" dedi. Altındağlı kadınların eserleri profesyonel ressamların çalışmalarını aratmadı. Yağlı boya, sulu boya, karakalem, rölyef ve taş boyama eserler büyük beğeni topladı. Serginin en dikkat çekici eseri gelinlik üzerine giydirilen fotoğraf çalışması oldu.Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Hasibe Ilgaz, fotoğraflarla giydirdiği gelinliği 15 günde yaptığını söyledi. 52 yaşında olmasına rağmen haftanın 5 günü kültür merkezine gittiğini ifade eden Ilgaz, "Aileyi geliştirmek için, kadını geliştirmek gerek" dedi. Yıldıztepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nden Arzu Biçer ise duygularını şöyle aktardı: "Kültür merkezine 10 yıldır üyeyim. Ney, resim, iğne oyası, taş bebek ve amigurumi gibi kurslara katıldım. Kültür merkezi benim ikinci evim oldu. Sergideki eserimi ise 2 ayda tamamladım. Altındağlı kadınlar olarak şiddetin hiçbir şeklini kabul etmiyoruz."