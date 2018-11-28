ATO ile TÜRKSOY arasında işbirliği protokolü imzalandı

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nda düzenlenen törende, Türk kültür ve mirasını korumak, ortaklaşa bilimsel çalışmalar, konferanslar, kongreler, sergiler, yarışmalar, festivaller ve konserler düzenlemenin yanı sıra iç ve dış ticareti geliştirmek amacıyla ATO Başkanı Gürsel Baran ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından bir protokol imzalandı. Kaseinov, TÜRKSOY'un 25'inci ve ATO'nun 95'inci kuruluş yıl dönümünde böyle bir protokol imzalamanın önemine değinerek, TÜRKSOY ile ATO arasında başlayan yeni dönemden duyduğu memnuniyeti ifade etti. ATO Başkanı Baran ise, TÜRKSOY'un ortak Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve bu kültürün evrensel manada layık olduğu yerlere ulaşması için önemli faaliyetler yürüttüğüne dikkat çekerek, "İnsan, ticaret ve kültür etkileşimini ortaya koyan ve toplumun değerleriyle bütünleşen girişimcilik ruhu çerçevesinde iç ve dış ticareti geliştirmeyi hedefleyen bir misyonumuz var" dedi.