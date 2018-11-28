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şoförleri ‘kadına şiddete hayır’ diyor

Büyükşehir, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atıyor

Giriş Tarihi: 28.11.2018
EGO şoförleri ‘kadına şiddete hayır’ diyor
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan otobüs şoförlerine, kadına yönelik şiddeti önleme ve toplumsal farkındalık kazandırmak amacıyla teorik eğitim verildi. Eğitimde EGO şoförlerine; kadına yönelik şiddeti doğuran olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkileri, toplumsal farkındalık, duyarlılık, cinsiyet ayrımcılığı, bilinç kazandırmak ve şiddetle mücadele mekanizmaları ile ilgili konular tek tek anlatıldı.

ŞİDDETE SESSİZ KALMA
Büyükşehir Belediyesi, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" kapsamında hizmet veren Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla, "Şiddete Sessiz Kalma" sloganıyla da destek vermeyi sürdürüyor.
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EGO şoförleri ‘kadına şiddete hayır’ diyor
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