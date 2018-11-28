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Süs bitkilerine estetik budama

ekipleri ağaç ve süs bitkilerini budayarak çevreye farklı bir görünüm kazandırıyor. Bitkilere uygulanan özel budama yöntemleri kente görsellik kazandırıyor

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Süs bitkilerine estetik budama
MAMAK Belediyesi ekipleri, ağaçların budamasının yanı sıra süs bitkilerini de estetik budayarak çevreye farklı bir görünüm kazandırıyor. Mamak Belediyesi, vatandaşların nefes alma mekanları olan parklarda kış bakımına hız verdi. Yeşil alanların daha düzenli ve estetik görünmesini sağlamak için budama çalışmalarına hızla devam eden belediye ekipleri, ağaçların budamasının yanı sıra süs bitkilerini de estetik budayarak çevreye farklı bir görünüm kazandırıyor.

ÖZEL BUDAMA TEKNİĞİ UYGULANDI
Bitkilere uygulanan özel budama teknikleri sayesinde; alanlara hareketlilik kazandırılmasının yanı sıra, yapılan geometrik ve bitkisel tasarım çalışmaları; güzellikleri ve cazibeleriyle kentin estetik ve görselliğini artırıyor.
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Süs bitkilerine estetik budama
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