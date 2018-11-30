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Girişimci kadınlar bir araya geldi

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Girişimci kadınlar bir araya geldi
KEÇIÖREN Belediyesi, kadınların sosyalleşmeleri ve aynı zamanda ev ekonomilerine katkı sunmaları için düzenlediği etkinlikle Keçiörenli girişimci kadınları bir araya getirdi. Keçiören Belediyesi'ne bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, dar gelirli ailelerde kadınların el işi ürünlerinden, süs eşyalarından ve ev yemeklerinden nasıl para kazanabileceklerine dair bilgiler verildi. Yetkililer, Keçiören Belediyesi'ne ait Güçlükaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe'nin çalışmayan kadınlar için büyük fırsat olduğunu belirtti.
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Girişimci kadınlar bir araya geldi
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