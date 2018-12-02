Engelliler turşu kurdu

BUGÜN NELER OLDU

"Engellidostu" Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından 2010 yılında kurulan Engelli Danışma Merkezi'nden hizmet alan çocuklar Bağlum'daki Doğal Yaşam Alanı'nda mutfak atölyesi etkinliğine katılarak turşu yapımını öğrendiler. Engelliler ve aileleri kışa hazırlık için turşu yapmanın inceliklerini öğrenirken, hazırlanan malzemeleri titizlikle kavanozlara doldurdular. Hem üretime teşvik eden hem de günlük yaşam becerisi kazandıran etkinlikle kavanozun kapağını sıkıca kapatan çocuklar, turşunun tadını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade ettiler. Turşularını kurduktan sonra bisküvili pasta yapan çocuklar daha sonra bu pastaları anne ve babalarına tattırdılar. Çevre bilinci kazanan ve doğanın içinde bir gün geçiren ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür eden çocuklar, salıncaklarda sallanarak kıştan önceki güneşli bir günün keyfini çıkardılar.