Engelsiz kent başkent seferber

BUGÜN NELER OLDU

Engellibireylerin de diğer insanlar gibi tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanması için çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle başkentte yaşayan dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi"ne üye 35 bin 187 engelli vatandaş; sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde giderebiliyor. Başkentte sadece çocuk, genç, yaşlı ve hanımlara yönelik değil, engellilere yönelik sosyal projelere de imza atan Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir Başkent için imkanlarını adeta seferber ediyor.