İş makinesi OSTİM’de bulundu

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Korkuteli'nebağlı Yeşilova Mahallesi'nde Kemal Kuru'ya ait yaklaşık 200 bin lira değerindeki iş makinesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş makinesinin anahtarının Döşemealtı'ndaki bir çilingirde çoğaltıldığını tespit etti. Anahtarı çoğaltıp kepçeyi çalanların H.H.U. ve K.E. olduğu belirlendi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş makinesinin kamyonla tanışıp götürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden tarama yapıldı. Bölgede taşımacılık yapan araçların sahiplerini de sorgulayan jandarma ekipleri, M.Ü. adlı taşımacılık yapan bir kamyon sahibine ulaştı. M.Ü., tariflere uyan bir iş makinesini Ankara OSTİM Sanayi Sitesi'ne götürüp bir iş yerine bıraktığını beyan etti. Bunun üzerine Ankara'ya durumu bildiren jandarma ekipleri iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda parçalanmak üzere olan iş makinesi ele geçirildi. Korkuteli'ne getirilen iş makinesi sahibi Kemal Kuru'ya teslim edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili H.H.U.'yu gözaltına aldı.