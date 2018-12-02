Karnında bant unutuldu

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Sultan Karabıyık, Nisan ayında bir devlet hastanesine normal doğum yapmak üzere başvurdu. Ancak gittiği hastanede doğum kanalının açılmaması sebebiyle sezaryen doğum ameliyatına alındı. Ameliyat sırasında karnında şerit bant unutulan mağdur Karabıyık, daha sonra yeniden hamile kaldı ve kontrol için gittiği ultrasonda karnında bant unutulduğu ortaya çıktı. Karnında unutulan banttan dolayı sürekli ağrısı olan Karabıyık, "Devlet hastanesinde sezaryen oldum. Karnımda bant unuttular. Onun acısıyla akşamları hiç yatamıyorum" ifadelerini kullandı.Karabıyık, "5 aylık hamileyim. Çocuğumu alacaklar. Çocuğumun alınmasını istemiyorum. Bizde yeni öğrendik. Uzun zamandır hastaneye gitmemize rağmen bir şey söylemediler. Bunun hep acısını çektim. Bir aydır kontrollere gidiyorum. Şikayet ettim hepsini. Başka bir hastaneye gittik. Bandın bebeğin eline ayağına yapışabileceğini söylediler. 10 gün sonra bebeği alacaklarını söylediler. Ben acı çektim. Başkalarının da acı çekmesini istemiyorum. Aşırı derecede tansiyonum düşüyor, yükseliyor, ölecek gibi oluyorum. Bant beni bayağı sıkıyor. Dayanamıyorum. Bebeği aldırmak istemiyorum. Alınmazsa anneye zararı olur diyorlar. Şu an aldırmam diyorum" şeklinde konuştu.Karabıyık'ın avukatı Pervin Yıldız ise, "Müvekkilim şu anda bir karar verme aşamasında. Çok zor bir süreç yaşıyor çünkü bebek oldukça sağlıklı. Müvekkilim bir taraftan fiziki anlamda acılar yaşıyor, bir taraftan da manevi anlamda böyle bir karar vermek oldukça zor" değerlendirmelerinde bulundu. İlgili doktor hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladıklarını kaydeden Yıldız, "Kamu hastaneleriyle ilgili olarak İdari Mahkemeye bir davamız olacak. Tazminat davamız olacak. Bizim için öncelikli olan bu süreç değil. Öncelikli olarak bebeğin ve annenin sağlığıyla ilgili gelişmeleri takip etmek istiyoruz. Ondan sonra da yasal yollara başvuracağız. Aile aynı zamanda idari soruşturma başlatılması için de bir başvuru yapmış. Bir de idari soruşturma yürütülecektir" ifadelerini kullandı.