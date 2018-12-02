Kızılcahamam’da muhtarlar toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

KızılcahamamKaymakamı Mehmet Yıldız'ın başkanlığında düzenlenen muhtarlar toplantısı, Kızılcahamam Yakuttaş Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Yıldız'ın yanı sıra Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Kızılcahamam ASKİ Müdürü İsmail Çınar, İlçe Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, birim amirleri ve muhtarlar katıldı. Yakuttaş Düğün Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısında Kızılcahamam Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikram edildi. Yemeğin ardından toplantıya katılan muhtarlar söz alarak Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Muhittin Güney'e taleplerini bildirdi.