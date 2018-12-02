TESK Kart 1 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Esnafabirçok sektörde indirim sağlayan TESK Kartın 1. Yılını doldurduğunu ve her geçen ay kullanımının yaygınlaştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızı ve ailesini eğitim, akaryakıt, giyim gibi birçok sektörde alışveriş yaparken rahat ettirmek için geçtiğimiz yıl Aralık ayında dağıtımına başladığımız TESK Kart 1. Yılını doldurdu. Bu 1 yıl içerisinde kartı kullanan esnaf sayısı 100 bine yaklaştı. Sektörlerde yeni ve farklı işbirliklerine devam ediyoruz. Tüm esnafın bu kartın indirimlerinden faydalanabilmesi ve daha fazla sektörde indirim sağlayabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.