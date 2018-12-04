Güdül’de 1071 araştırması

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26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bozguna uğratmasının ardından Anadolu kapılarının Türklere açıldığı tüm tarih kitaplarında yer alır ve öğretilir. Ancak Güdül'de köylüler tarafından bulunan "kurgan" ve "yazıtlar" bilinen Türk tarihini adeta yeniden yazdıracak. Güdül ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Salihler ve Adalıkuzu mahalleleri sınırları içinde yer alan arazide köylüler tarafından bulunan kurgan (mezar), figürler ve yazıtların Moğolistan'daki Orhun Yazıtları ile aynı harf karakterlerini barındırdığı belirlendi.SABAH Ankara tarafından 2015 yılında gündeme getirilen kalıntılarla ilgili Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne bağlı uzman ekipler çalışma başlattı. Güdül'de detaylı incelemelerde bulunan ekip, bölgedeki yapıların hangi tarihe ait olduğunu araştırıyor. SABAH'a konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Güdül Vakfı Başkanı Muzaffer Yalçın, "Türklerin Milattan Önceki yıllarda yaşadığının bulguları çıktı. Bunu da şuradan anlıyoruz; Göktürkler tarafından yazılan Orhun Kitabeleri'ndeki aynı yazı karakterleri ve aynı hayvan figürleri bulunuyor. Bu da M.Ö. burada bir Türk medeniyetinin yaşadığını gösteriyor. Bu da Türk tarihi açısından çok önemli. Bizim tarihi bilgilerimizde şuana kadar Türklerin Anadolu'ya 1071 yılında geldiği kabul edilir. Ama bunun tam tersine M.Ö.'de Türk kavimleri burada yaşamışlardır" ifadelerini kullandı.TARIHIN Güdül'de yeniden yazılacağını belirten Muzaffer Yalçın, "Burası Anadolu medeniyetlerinin beşiğidir. Güdül nüfus bakımından küçük kalmış bir yer ancak bakıldığında bütün medeniyetlerden izler bulunuyor. Buradaki bulgular hem Türk dünyası için hem de Güdül için önemli. İnşallah tarih Güdül'de yeniden yazılacak. Bunlar ihtimaller üzerine söylenen şeyler değil… Çok kuvvetli bulgular var. Uzmanlar şuanda araştırıyor. Edinilen bilgilere göre harekete geçilecek. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.