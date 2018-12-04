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’nda 4 açılış birden

Yurttaşlara eşit hizmet sunmak için yıllardır çalıştıklarını söyleyen Başkan Yaşar, “Hizmetler devam edecek” dedi

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Kuzey Yıldızı’nda 4 açılış birden
YENIMAHALLE Belediyesi, ilçenin her noktasında vatandaşların hizmete kendi mahallelerinde yürüme mesafesinde ulaşabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanını yatırımlarla donatarak, hizmeti ilçe sakinlerinin ayağına götüren Yenimahalle Belediyesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde 4 açılış birden gerçekleştirdi. Kısa sürede yapımı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan pazar yeri, sağlık merkezi, zabıta noktası ve Şehit Uzman Çavuş Muhammed Meriç Parkı'nın açılışına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

EŞİT HİZMET VERMEYE ÇALIŞTIK
Başkan Yaşar, Yenimahalle'nin her bölgesine eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İlçe sakinlerimizin eşit yurttaşlık bilinciyle hizmete ulaşabilmesi için çalışıyoruz. 10 yıldır görevimiz olmamasına rağmen ilçenin her mahallesine sağlık ocağı açıyoruz. Vatandaş hizmete ulaşsın diyerek bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.
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Kuzey Yıldızı’nda 4 açılış birden
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