Boşanmak isteyen eşini ve kayınvalidesini öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

RızaE. boşanmak isteyen eşinin Keçiören Tarhanlar Caddesi'nde kaldığı baba evine gitti. Boşanmak istemeyen Rıza E. eşi Mehtap E. ile burada tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Rıza E. yanında getirdiği tabancayla önce eşine daha sonra da kayınvalidesi ile baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan bina sakinleri polis ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri yaralı olarak yerde yatan zanlının eşi Mehtap E., kayınvalidesi Muazzez K. ve kız kardeşi Gülistan K'yi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Mehtap E ile kayınvalide Muazzez K., hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan kız kardeş Gülistan K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisler kaçan zanlıyı arıyor