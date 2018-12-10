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Drift atarak kaçan yakalandı

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı
Kırıkkale'de güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş uygulaması sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerin ve ekiplerin katılımıyla, asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Alparslan Türkeş Bulvarı Osman Gazi Kavşağındaki uygulama sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drif atarak kaçan alkollü sürücü F.U. polis ekiplerince 5 dakikalık kovalamacanın ardından Osman Gazi Mahallesindeki bir sokakta yakalandı. 100 promoilin üzerinde alkollü olduğu anlaşılan sürücü F.U'nun otomobilinde yaptığı aramalarda alkollü içecekler bulundu. Emniyete götürülen sürücü F.U. ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı
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