En iyi tasarruf aracı: ALTIN

BUGÜN NELER OLDU

Altının normal seviyelere geldiğini ifade eden Çavuşculu, "Türkiye'deki oynanan dolar euro gibi para hareketliliğinin getirdiği olumsuzluk altın fiyatlarını etkiliyordu. Ama bu duruldu. Gözümüzün önünü artık görüyoruz. Altın fiyatları normal seviyelere geldi ama bu demek değil ki daha aşağılara gidecek. İnebileceği kadar indi" dedi. Yılsonuna doğru altında yükseliş olacağını söyleyen Çavuşculu, "Altın fiyatları yılsonuna doğru yaklaşırken mutlaka yükselme gösterecektir. Bu da ayın 15'inden sonra netleşir. 2019'un çeyreğinde altın yükselecektir. Hedefi 10 milyar dolar belirlenmiş binlerce eleman çalıştıran kuyumcu üyelerimiz var. Altın fiyatları ulusal ve uluslar arası olaylara bağlı. Bizde herhangi bir hadisenin altın fiyatlarını etkilemesi çok zor" diye konuştu.Altın paslanmaz ve bozulmaz diyen Çavuşculu, merkez bankalarının altın biriktirdiğini, ABD'nin 8 bin ton altını Türkiye'nin ise 500 ton civarında altını olduğunu ifade etti. Çavuşculu, "Bu altının bir değer olduğunu gösterir. Vatandaşlara tasarruflarını altın üzerinden yapmalarını tavsiye ediyorum. Altın almak isteyenler her ay maaşlarından tasarruf ederek mutlaka bir altın alsınlar. Yiyecek içecekle tasarruf olmaz. Her ay maaşınızdan 300 lirayı kenara koyarak bir çeyrek altın alabilirsiniz. Altına tasarruf etmek daima karlı çıkartır. Amacımız tasarrufsa kuyumcuya soracak. Ben bunu alacağım tasarruf için ilerde ne kadar kar ederim diye kuyumcu o kişiyi bilgilendirecek. Ama hiç kuyumcuyla konuşmadan tasarruf edeceğim zannedip beğendiğiniz bir kolyeyi alırsanız onda zarar edersiniz. Biz cumhuriyet altınlarını tavsiye ediyoruz" dedi.Gramaltın 208,99 TL'den alınırken, 209,04 TL'den satılıyor. Çeyrek altın en çok tercih edilen altın türleri arasında başı çekiyor. Çeyrek altın 333,47 TL'den alınırken, 341,58 TL'den satış işlemi yapılıyor. Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını, bin 383 TL'den alınırken, bin 403 TL'den satılıyor.