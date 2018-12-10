BUGÜN NELER OLDU

Mamak'tabalık restoranı işleten Kenan Yağın (43), burnunun üzerine üst üste dik şekilde koyduğu 3- 4 bıçağı taşıyarak servis yapıyor. Yağın'ın bıçaklı servisi, müşterilerin hem ilgisini çekiyor hem korkutuyor. Kenan Yağın, ortaokul yıllarında cetvel tarzı aletleri burnunda taşıyarak o zamandan beri kendini geliştirdiğini söyleyerek şöyle dedi: "Daha sonra bu işi bıçaklarla yapmaya çalışarak büyüttüm. İnsanlara adrenalin dolu zamanlar yaşatmayı da seviyorum. Neden böyle bir şey yaptığımı da çok soruyorlar. Bu tür şeyleri yaşamayı ve heyecanı çok seviyorum. Servis yaparken korkan var, korkmayan var" diye konuştu. İşlerinin iyi olduğunu anlatan Yağın, "Eşim bu işe kızıyor ve böyle şeylere pek sıcak bakmıyor; ama biz yine de değişik bir tarz olsun diye yapıyoruz" dedi.