İvedik OSB’den ‘arsa ortaklığı’ modeli

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İvedikOrganize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, özellikle yüksek teknolojili ürün üreten firmalardan arsa kirası almak yerine, bu firmalara arsa karşılığı ortak olma temeline dayalı bir model geliştirdiklerini belirterek, "Firmalardan nakit kira bedeli istemeden, onların işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi. Gültekin, OSB'de yatırım yapmak isteyen firmaların, arsa kirası için nakit ödemede bulunmasının önüne geçecek ortaklık modelini anlattı. Arsayı ilgili firmaya satıp, kiraya vermiş gibi göstererek bölgeye büyük firmaları çekmek istediklerini ifade eden Gültekin, "Firmaya metrekaresi 100 liradan 5 dönümlük yer verdiğiniz zaman, bunun aylık kirası 500 bin lira eder. Çok büyük bir meblağ. Bu modelde böyle bir kiraya verme durumu yok. OSB, firmaya ortak olacak" diye konuştu. Bu modeli Türkiye'de ilk kez kendilerinin deneyeceğine işaret eden Başkan Hasan Gültekin, savunma sanayisi alanında Ankaralı bir firmayla bu tip bir sözleşme imzalayacaklarını söyledi.