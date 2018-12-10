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‘Okulumda Günışığı'

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018
‘Okulumda Günışığı'
Az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla Türk Telekom tarafından başlatılan Okulumda Günışığı Projesi kapsamında, Ankaralı eğitmenlere seminer verildi Türk Telekom, az gören çocuklara eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Okulumda Günışığı projesi kapsamında, Ankara'da Muammer Şahin Ortaokulunda eğitim verildi. 'Herkes için erişilebilir iletişim' prensibi ile Engelsiz Yaşama Derneği (EyDeR) işbirliğinde hayata geçirilen Günışığı projesi kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı eğitimlerinde 50 eğitimci ve yönetici "Az Gören Eğitimi" konusunda uygulamalı eğitimler aldı. Eğitimlere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı'ndan Didem Demirtan ile Hakan Ulusoy da katıldı.
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