‘Özbekistan’ı tanıtacağız’

BUGÜN NELER OLDU

Özbekistan'ınAnkara Büyükelçiliği'nde Anayasa Günü dolayısıyla program düzenlendi. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, ilerleyen günlerde büyükelçiliğin katkıları ve Özbek öğrencilerin katılımıyla Türkiye'nin farklı illerinde Özbekistan'ı tanıtacaklarını belirtti. Büyükelçi Azamhocayev'in ev sahipliğinde elçilikte düzenlenen programa, Samsun, Konya, Bursa, Eskişehir ve Karabük gibi Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören Özbek öğrenciler katıldı. Özbekistan devlet marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Özbek öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi Azamhocayev, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan Anayasasının tarihini, kabul ediliş sürecini ve önemi anlattı. Program sonunda öğrencilere Özbek pilavı ve çeşitli Özbek tatlıları ikram edildi.