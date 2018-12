Şehit Mutlu Can 20 yaşına bastı

BUGÜN NELER OLDU

Gençler 15 Temmuz 2016'da meydanlarda, darbe kalkışması sonrası da her alanda ülkemiz için elini taşın altına koydu. Darbecilere karşı tek vücut olan hayallerini ve hayatlarını vatan için seve seve feda eden gençler isimlerini tarihe altın harflerle kazıdı. Onlardan biri de Mutlu Can Kılıç'tı. Mutlu Can hayatta olsaydı ailesi ile birlikte 20. yaş gününü kutlayacaktı. Daha çocuk yaşta şahadete koşan koca yürekli şehidin arkadaşları onu doğum gününde de unutmadı. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da acılı aileyi o gün yalnız bırakmadı.Arkadaşının ruhu için mevlit okutup akrabalarını çağıran gençler Mutlu Can'ı dualarla andı. Oğlunun arkadaş çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu ifade eden acılı anne Yıldız, "Mutlu Can'ım 7 Aralık'ta dünyaya gözünü açmıştı. Evladımı kucağıma aldığımda çok mutlu olmuştum o an ki mutluluğumu anlatamam. Adı gibi mutlu yaşasın ve evimize mutluluk getirdi diye 'Mutlu' koymuştuk ismini. Çilelerle, yokluk içinde büyüttüm kuzumu. Kınalı kuzum yaşasaydı bu yıl askere gidecekti. Çocuğum her Türk askeri gibi kahramanca şehit olmak istiyordu. Asker yaşı gelmeden vatan savunmasında şehit oldu bizi avutan tek nokta da bu zaten kahramanca can verdi. Oğlum askere giderken üzülürüm ağlarım diye korkuyordu şimdi her gün ağlıyorum... Evladımın arkadaşları yavrum oldu, sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar bugünü de onlar düzenledi" diye konuştu.Hemen hemen her gün mahkemeye gidiyordum en son mahkemede evladımın üzerine bomba bırakan Müslüm Macit'e bağırdım 'Gözlerimin içine bak' dedim bakmadı. Müslüm Macit sadece Mutlu'mu öldürmedi ailemizi öldürdü, hayallerimizi de öldürdü. Yüreğim yanıyor halleri hareketleri canımı yakıyor dayanıyorum gitmiyorum mahkemeye. Hak ettikleri cezayı alsınlar istiyorum. Dava sürecinin uzun olması biz şehit ailelerini çok yıpratıyor. Görüntüler var failler belli ama cezaları tamamlanmadı. En azından sonuçlansın yaramız kabuk bağlasın böyle her gün ağlıyoruz. Tek tip kıyafet ile ilgili adım atılmadı. Bu şehit ailelerini üzüyor. O tek tip kıyafeti şehit aileleri mi giysin?" şeklinde açıklamalarda bulundu.Yüreği vatan aşkıyla yanıp tutuşup kahramanca şehit olan Mutlu Can'ın Doğum gününe katılan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Kahramanca ölmek var kalleşçe ölmek var. Ne mutlu ki Mutlu Can kardeşimiz kahramanca şehit oldu. Hiçbir anne baba evladının terörist olmasını istemez, Allah bizlere Mutlu gibi kahraman evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin... Ne yaparsak ne söylersek söyleyelim kahramanlarımızın haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.