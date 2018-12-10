Türk Telekom'dan 3 günde 2 kritik galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3 günlük maç periyodunda üst üste iki galibiyet alarak rakiplerine gözdağı verdi. 10. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka'ya konuk olan Başkent ekibi maça; Slyven Landsberg, Yunus Emre Sonsırma, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle başladı. Türk Telekom, Landesberg'in üçlüğüyle ilk çeyreğe hızlı başladı. Skor üstünlüğü iki takım arasında gidip gelirken, çeyreğin bitimine 1,37 dakika kala Kaya Peker'in atışıyla 18-17 öne geçen Türk Telekom, çeyreği 20-19 üstünlükle kapadı. İkinci çeyreğe Landesberg'in atışlarıyla başlayan Telekom çeyreğin bitimine 5,30 kala 32-24 geriye düştü.Kenny Gabriel ve Reggie Redding'in üçlükleriyle farkı kapatan Türk Telekom Stimac'ın sayılarıyla devreye 43-40 önde girdi. Ev sahibi ekip üçüncü çeyrekte üstünlüğünü artırdı. Erving Walker'in peşpeşe attığı 3 üçlükle, skor üstünlüğü ev sahibi ekibin eline geçti. Landesberg'in sayılarıyla toparlanan Türk Telekom 63-59'luk üstünlüğü sağladı.Kıran kırana geçen mücadelenin final periyodu nefesleri kesti. Türk Telekom dış atışlarla sonuca gitmek isterken Pınar Karşıyaka serbest atışlarla skor kaydetti. Maçın bitimine 1,39 kala 86-84 üstünlüğe ulaşan Pınar Karşıyaka'ya, Landesberg'in önemli katkısıyla karşılık veren Türk Telekom maçtan 89- 86 galip ayrıldı. Sylven Landesberg 37 sayı maçın en skorer ismi olurken, Vladimir Stimac 21 sayı 7 ribauntluk katkı sağladı. Türk Telekom, 5 Aralık Çarşamba günü sahasında TOFAŞ'ı devirmesinin ardından, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı da mağlup ederek 3 günlük maç periyodunda ikinci galibiyetini aldı.