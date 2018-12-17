Kartal’ın isyanı sonunu getirdi

Süper Lig'in 16. haftasında görevine son verilen teknik direktörler kervanına İsmail Kartal da katıldı. Önceki gün Sivasspor'a 4-0 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kulüp personelinin ve oyuncuların parasını alamadığından yakınan ve yönetimi göreve çağıran Kartal'ın sahadaki başarısızlığı örtme amacı güttüğü, tecrübeli hoca ile kulüp arasındaki güven bağlarının geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olduğu vurgulandı.
Ankaragücü'nün Kartal'ın görevine son verildiğini bildirdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı. SORUNLARI BAHANE ETTİ "Kulübümüzün içinde olduğu ekonomik sorunlar bahane edilmiş ise de bilindiği üzere, kulübümüz uzun yıllardır bu problemle mücadele etmesine rağmen zorlukları bir bir aşarak başarıya ulaşmaktadır. Çalışan ve işveren ilişkisi içinde bulunduğumuz teknik direktör İsmail Kartal'ın beyanları iş sözleşmesinin devamını olanaksız kılmıştır. İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki güven bağları geri dönülmez bir biçimde zedelenmiş olup bu nedenle görevine son verilmiştir"
denildi. TECRÜBELİ HOCA NE DEMİŞTİ?
"1.5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ancak başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasına yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardım.
Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir." 53 MAÇTA 25 GALIBIYET ALDI
21 Haziran 2017'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Ankaragücü'nün başında 53 maça çıktı. 53 maçta 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Kartal, başkent ekibinin 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Ankaragücü ile Süper Lig'de boy gösteren 57 yaşındaki teknik adam, 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 20 puan topladı.