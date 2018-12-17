Kartal’ın isyanı sonunu getirdi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 16. haftasında görevine son verilen teknik direktörler kervanına İsmail Kartal da katıldı. Önceki gün Sivasspor'a 4-0 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kulüp personelinin ve oyuncuların parasını alamadığından yakınan ve yönetimi göreve çağıranAnkaragücü'nün Kartal'ın görevine son verildiğini bildirdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı.denildi."1.5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ancak başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasına yeterli olamadılar.Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir."21 Haziran 2017'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Ankaragücü'nün başında 53 maça çıktı. 53 maçta 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Kartal, başkent ekibinin 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Ankaragücü ile Süper Lig'de boy gösteren 57 yaşındaki teknik adam, 16 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 20 puan topladı.