Uygun adım süper lig’e

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'e onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda veda eden kırmızı-siyahlı takım,Ligdeki ilk galibiyetinin ardından sezonun 2. haftasına 3 puanla 7. sırada giren Başkent ekibi, 2. haftada deplasmanda Altınordu'yu da mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.Kırmızı-siyahlılar 3. haftadan sonra sırasıyla Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor, Afjet Afyonspor ve Altay maçlarını kayıpsız geçerek 8 hafta süren galibiyet serisi sonucunda 24 puana ulaştı.Sezonun 10. haftasında güçlü rakibi Boluspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 11. haftada da Giresunspor'u aynı skorla geçti.Balıkesir temsilcisine 3-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, 13. haftada da İstanbulspor'a 2-0 kaybetti ancak mağlubiyet serisini fazla uzatmadı. Kardemir Karabükspor'u 14. haftada farklı yenen Başkent temsilcisi, 15. haftaya 34 puanla girdi. Gençlerbirliği, 3 maçlık zorlu periyoda liderlik mücadelesi verdiği Denizlispor maçıyla başladı. Denizli ekibi karşısında 15. haftada deplasmanda sezonun ikinci berberliğini alan kırmızı-siyahlılar, 16. haftada ise zirveyi zorlayan ekiplerden Gazişehir 'i Eskişehir'de misafir etti.Gaziantep temsilcisini 2-1 mağlup ederek puanını 38'e çıkaran Başkent ekibi, bu sonuçla bitimine 1 hafta kala ilk devreyi lider tamamlamayı garantiledi.