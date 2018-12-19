Gelecek sporla gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerin spora kazandırılması ve sporcu bir kimlikle yetişmesi içinisimli proje düzenlenen törenle tanıtıldı. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okul müdürü Mustafa Erdoğan ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı.Ertürk, "Bırakın üniversiteyi,lise eğitimi için bile başkailçelere giden gençlerimizvardı. Ama şimdi Türkiye'ninher yerinden ilçemize üniversiteeğitimi için gelen gençlerimizvar. İlçemizde Gazi veBaşkent üniversitelerinin ikimeslek yüksekokulu ile AnkaraÜniversitesi VeterinerlikFakültesi'nin de uygulamaçiftliği bulunuyor. Eğitimöğretimde de CumhurbaşkanımızErdoğan'ın gösterdiğiyolda geleceğimizin teminatıve yarınlarımız olan yavrularımıziçin daha iyisini yapmayaçalışacağız" dedi.Ertürk, "Kepçe oyuklarında yüzmeye çalışan, tarlalarda misket oynayan gençlerimiz artık uluslararası standartlarda spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde spor yapıyor" dedi.