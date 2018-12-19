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Gelecek sporla gelecek

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Gelecek sporla gelecek
Gençlerin spora kazandırılması ve sporcu bir kimlikle yetişmesi için "Gelecek Sporla Gelecek" isimli proje düzenlenen törenle tanıtıldı. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okul müdürü Mustafa Erdoğan ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı.

HER YERDEN GENÇLER GELİYOR
Belediye Başkanı Lokman Ertürk böylesine anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Ertürk, "Bırakın üniversiteyi, lise eğitimi için bile başka ilçelere giden gençlerimiz vardı. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinden ilçemize üniversite eğitimi için gelen gençlerimiz var. İlçemizde Gazi ve Başkent üniversitelerinin iki meslek yüksekokulu ile Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin de uygulama çiftliği bulunuyor. Eğitim öğretimde de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gösterdiği yolda geleceğimizin teminatı ve yarınlarımız olan yavrularımız için daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

SPOR ŞEHRİDİR KAHRAMANKAZAN
Ertürk, "Kepçe oyuklarında yüzmeye çalışan, tarlalarda misket oynayan gençlerimiz artık uluslararası standartlarda spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde spor yapıyor" dedi.
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