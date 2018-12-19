Gençlerin spora kazandırılması ve sporcu bir kimlikle yetişmesi için "Gelecek Sporla Gelecek"
isimli proje düzenlenen törenle tanıtıldı. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okul müdürü Mustafa Erdoğan ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve veliler katıldı. HER YERDEN GENÇLER GELİYOR Belediye Başkanı Lokman Ertürk böylesine anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ertürk, "Bırakın üniversiteyi,
lise eğitimi için bile başka
ilçelere giden gençlerimiz
vardı. Ama şimdi Türkiye'nin
her yerinden ilçemize üniversite
eğitimi için gelen gençlerimiz
var. İlçemizde Gazi ve
Başkent üniversitelerinin iki
meslek yüksekokulu ile Ankara
Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi'nin de uygulama
çiftliği bulunuyor. Eğitim
öğretimde de Cumhurbaşkanımız
Erdoğan'ın gösterdiği
yolda geleceğimizin teminatı
ve yarınlarımız olan yavrularımız
için daha iyisini yapmaya
çalışacağız" dedi. SPOR ŞEHRİDİR KAHRAMANKAZAN
Ertürk, "Kepçe oyuklarında yüzmeye çalışan, tarlalarda misket oynayan gençlerimiz artık uluslararası standartlarda spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde spor yapıyor" dedi.