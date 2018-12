Başkentin Sülün Osman’ı hapsi boyladı

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte onlarca vatandaşı ev arsa, dükkân satma bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen Eryücel'in tutukluluğuna karar verildi. Hâkim, Eryücel'e 7 yıl hapis ve para cezası verdi. Ankara Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mağdur vatandaşlar mahkeme salonunda sanık Eryücel'e tepki gösterdi. Ankara'da 2. Sülün Osman vakası yaşatan Eryücel'in onlarca insanı dolandırdığı öğrenildi.Ömer- Nazife Can çifti yaşanan dolandırıcılık olayı sonrası perişan oldu. Ellerindeki iki evi de kaybeden talihsiz aile kirada oturuyor. Can ailesi, birçok aileyi dolandıran zanlının en ağır cezayı hak ettiğini başka canların yanmaması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Dava günü duruşma salonuna Eryücel tarafından dolandırılan diğer mağdurlar da geldi. Mağdurlar arasında Ampute Milli Takım oyuncusu da vardı. "Maaşımdan kenara atarak biriktirdiğim ve hayalim olan spor kompleksi için ayırdığım 35 bin liram gitti" diyen ve isminin açıklanmasını istemeyen milli oyuncu, "Bu adam tam bir dolandırıcı insanların hayallerini ve emeklerini çaldı. Ev alma hayaliyle birikim yapan bir sürü vatandaş mağdur oldu. Bu adamın tutukluluğu devam etsin vatandaşın da mağduriyeti giderilsin" diye konuştu.Ampute Milli Takım oyuncusu, "2 yıl önce bu adam bizi arsa satışı ile ilgili dolandırdı bir çek verdi çeki bilmediğimden güvenilir sandım. Dolandırıldığımı anladığımda sürekli kaçtı, benim psikolojimi de bozdu. Parayı vereceğim diyerek benimle sözleşti ben gittim saatlerce bekledim geliyorum diyerek günü bitirdi, 2 yıl boyunca bu şekilde devam etti. Şikâyetçi oldum takipsizlik aldı. Mahkemede diğer mağdurlara destek olmak için geldim. Eşi de suç ortağı… Beni mağdur etti paramı aldı, tutuklu yargılanıyor çok mutluyum. Sadece beni değil bir çok aileyi dolandırdı, herkesin hayallerini çaldı. İnşallah içerden çıkamaz ben dahil mağdur herkes paralarını alsın" dedi.Evlerini satıp Batıkent'te daha büyük eve çıkma hayali olan Kuzucu ailesi de ev sahibi olarak girdikleri evden kiracı olarak çıktı. Dava açmak için avukat parası dahi bulamadıklarını ifade eden Burcu Kuzucu, "İnternetten gördüğümüz ilanla Eryücel ile tanıştık. 2016 Ağustos ayında Mustafa Eryücel 2 evimizi de sattı bize 1 lira bile ödemedi. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tapuda aksaklıklar var dedi tapuyu vermedi. Kendi evim diye oturttuğu evin başkasına ait olduğunu ve kiracı olarak bizi o eve yerleştirdiğini öğrendik. Hayatımızda bu zamana kadar hiç kiracı olmamıştık, 2 aile bir evde yaşıyoruz. Maddi manevi olarak çöktük bu adam daha büyük cezalar alsın istiyorum. Maddi imkansızlıklar nedeniyle dava açamadık. Annemle babamın 20 yıllık emekleriyle alınmış evlerdi onlar" dedi. Kuzucu, "Kendi evim dedi biz evleri satınca direkt o eve geçtik meğer ev onun değilmiş bizi kiracı diye oturtmuş. Eve oturduk 1 ay içinde o evin bizim olmadığını öğrendik. 3 yıl oldu paramızı da evimizi de vermedi" diye konuştu.EMIR Sami Uludoğan, "İncirli'deki evimi takasa saydı. 20 bin lira kaparo vermiştim. 240 bin bankadan kredi çekmiştim onu verecektim müteahhit 'ben takas kabul etmiyorum, arkadaşın kaporosunu geri iade et' dedi. Paramı vermedi bir de benim evimin tapusunun fotoğrafını çekerek diğer dolandırdığı insanları kandırmış ev sattım paranızı vereceğim diye bazı insanları da benim evimi satar gibi dolandırmış aldığı ceza az bile" dedi. Dükkân sahibi Mehmet Tahsin Araz, "Bir senelik kiramı peşin verdi. Sonra 1,5 yıl hiç kira vermedi. 100 bin liralık kira alacağım var polis zoru ile dükkandan çıkardık. Dava açtım benim de davam devam ediyor" diye konuştu.