Etimesgut’un gücü yetmedi

Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0'ın rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Etimesgut Atatürk Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan taraf ev sahibi Etimesgut Belediyespor oldu. 3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ömer kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti. 15. dakikada Mehmet'in vuruşu az farkla auta gitti. 19. dakikada Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı. 32. dakikada Batuhan'ın ortasında İbrahim kafayı vurdu. Kaleci Abdulsamed topu iki hamlede kontrol etti. 40. dakikada Mehmet'in şık vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 43. dakikada Adem'in pasında Mustafa'nın vuruşunda top savunmanın da müdahalesiyle kornere gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İKİNCİ GOL EREN'DEN İkinci 45 dakikaya konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor etkili başladı. 53. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.
Ahmet Ildız'ın
ceza sahası dışından yaptığı vuruş
yerden sekerek ağlarla buluştu. 73. dakikada
İbrahim'in vuruşu savunmaya çarparak
kornere gitti. 77. dakikada Mehmet
Bektaş'ın kullandığı serbest vuruş kaleci
Abdulsamed'de kaldı. 88. dakikada Evkur
Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Mustafa'nın
vuruşunda top kaleciden sekti,
devamında Eren Tozlu topu ağlara yolladı. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla adını son 16 turuna yazdırdı. 'DAHA ÇOK POZİSYONA GİRDİK AMA OLMADI'
EVKUR Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 yenilen ve organizasyona veda eden Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık" dedi. Şentürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in en formda ekiplerinden biriyle mücadele ettiklerine işaret etti. Oyuncularını sergiledikleri futboldan dolayı tebrik eden Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık. Kesinlikle rakibimizden çok daha fazla pozisyona girdik. Ama iki lig arasındaki oyuncu farkı, bu pozisyonları değerlendirme veya çok basit gol yemede ortaya çıktı. Yoksa oynadığımız futboldan, oyuncularımın çıkartmış olduğu işten son derece memnunum" ifadelerini kullandı.