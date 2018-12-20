Etimesgut’un gücü yetmedi

BUGÜN NELER OLDU

Etimesgut Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0'ın rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Etimesgut Atatürk Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan taraf ev sahibi Etimesgut Belediyespor oldu. 3. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ömer kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti. 15. dakikada Mehmet'in vuruşu az farkla auta gitti. 19. dakikada Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı. 32. dakikada Batuhan'ın ortasında İbrahim kafayı vurdu. Kaleci Abdulsamed topu iki hamlede kontrol etti. 40. dakikada Mehmet'in şık vuruşu az farkla üstten auta çıktı.Ahmet Ildız'ınceza sahası dışından yaptığı vuruşyerden sekerek ağlarla buluştu. 73. dakikadaİbrahim'in vuruşu savunmaya çarparakkornere gitti. 77. dakikada MehmetBektaş'ın kullandığı serbest vuruş kaleciAbdulsamed'de kaldı. 88. dakikada EvkurYeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Mustafa'nınvuruşunda top kaleciden sekti,devamında Eren Tozlu topu ağlara yolladı.EVKUR Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 yenilen ve organizasyona veda eden Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık" dedi. Şentürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in en formda ekiplerinden biriyle mücadele ettiklerine işaret etti. Oyuncularını sergiledikleri futboldan dolayı tebrik eden Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık. Kesinlikle rakibimizden çok daha fazla pozisyona girdik. Ama iki lig arasındaki oyuncu farkı, bu pozisyonları değerlendirme veya çok basit gol yemede ortaya çıktı. Yoksa oynadığımız futboldan, oyuncularımın çıkartmış olduğu işten son derece memnunum" ifadelerini kullandı.