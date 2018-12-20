Kuaförlere ruhsat önerisi

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67 meslek komitesinde 2 bini aşkın alanda faaliyet gösteren 157 bin üyesinin konu ve sorunlarını "sektörel istişare" toplantılarıyla ele alan Ankara Ticaret Odası (ATO), 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi organizasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Ankara'daki kuaför ve güzellik salonlarının sorunlarını mercek altına aldı. ATO'nun Congresium Hizmet Binası'nda yapılan ve sektör temsilcilerin katıldığı toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlık etti. ATO Meclis Üyesi ve 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu'nun sektörel sorunları aktardığı toplantıda, tüm konular ve sorunlar etraflıca ele alındı. Kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleğinin insan sağlığını doğrudan ilgilendiren meslekler olduğu belirtilerek, bu alanlarda her sokakta birden fazla işyeri açılmasının önüne geçilmesi için ruhsat sınırlandırması uygulaması önerildi. Söz konusu alanlarda isteyenin istediği fiyattan hizmet sunabilmesinin, hizmet kalitesinde düşüklüğe neden olduğu ve insan sağlığını tehdit edebildiği belirtilerek, taban fiyat tarifesi uygulamasına geçilmesi çözüm önerisi olarak sunuldu.Toplantıda, bu sektörlerin "ihtiyaç" olarak dedi. değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek sektörde aynı hizmet kalemlerinde farklı oranlarda uygulanan KDV dolayısıyla ortaya çıkan haksız rekabetin önüne geçilmesi için düzenleme talep edildi. KDV düzenlemesinin kayıt dışılığı da ortadan kaldıracağına dikkat çekildi. Bunlara ek olarak, kimyasal ürünlerle temas eden sektör çalışanlarının tehlikeli iş grubundan sayıldığı belirtilerek, çıraklık ve staj döneminin emeklilik hesaplarında dikkate alınarak, emeklilik yaşında indirim talep edildi. Toplantıda, sektörün kanayan yaraları olarak kabul edilen işçi davalarının doğurduğu sıkıntılar, sektör için lisans düzeyinde eğitmen yetiştiren okul sayısındaki radikal azalma konularına ek olarak tüm sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kuaför ve güzellik salonları sektörünün sorunlarının Türkiye'nin her yerinde ortak olduğunu belirterek, "Hem insanların fiziki görüntüsüne katkı sağlıyorsunuz hem de psikolojik destek oluyorsunuz. Çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz" dedi. Teknolojinin gelişmesiyle bazı mesleklerin kaybolacağını hatırlatan Baran, kuaförlüğün hiç kaybolmayacak mesleklerden olduğunu söyledi.