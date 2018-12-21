Maliye Piyango set vermedi

MALIYE Piyango Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımını 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk seti 26-24 Maliye Piyango üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci seti 25-21 kazanan Başkent ekibi, 3. sette de üstün oyununu sürdürüp 25-20'lik son setle maçı 3-0 kazandı. Rövanş 16 Ocak 2019'da Portekiz'de yapılacak. Maliye Piyango, 4'lü final turuna yükselirse Fonte Bastardo-Draisma Dynamo (Hollanda) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.