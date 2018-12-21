Süper olmak için doğru yoldayız

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımın başında görev aldığı 5 maçtaki performanslarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Özköylü, takımda psikolojik ve mental anlamda değişiklikler yaptıklarını belirterek,diye konuştu.ÖZKÖYLÜ, ara transferde 4 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Forvet ve hücum oyuncuları anlamında maksimum 4 futbolcu alabiliriz. Yönetimin de izlediği, izlettirdiği oyuncular var. Yönetim ve genel menajerimizle diyalog halindeyiz. Bizi hedefe götürecek, aynı zamanda da kulübün menfaatlerine uygun oyuncular transfer etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.diyen tecrübeli teknik direktör, "Gidecek isimler de tabii ki olacak. 29 kişilik bir kadromuz var. 25 kişiyle çalışmak istediğimi yönetime sundum. Fazla kadro, sağlıklı antrenman yapmamızı engelliyor. Kemik kadronun olması bizim için önemli" dedi. Şu anda hedefledikleri noktaya geldiklerini anlatan Özköylü,diye konuştu.ÖZKÖYLÜ, iç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Kendi sahanda oynamak her zaman farklıdır. Kendi şehrindesin, kampını tesisinde yapıyorsun, alıştığın ortam, alıştığın stat, bunlar çok önemlidir. Bu anlamda dezavantajlıyız. Ama Boluspor kulübüne ve başkanına teşekkür ediyorum. Bizi evimizde hissettirdiler" dedi.