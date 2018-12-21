Süper olmak için doğru yoldayız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takımın başında görev aldığı 5 maçtaki performanslarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Özköylü, takımda psikolojik ve mental anlamda değişiklikler yaptıklarını belirterek, "5 maçta, 4 galibiyetlik doğru gelişimi, bu kadar kısa sürede biz de beklemiyorduk. Sadece oyuncuların olaya bakış açısını değiştirmek, kendilerine olan güveni geri getirmek önemliydi. Yaşadıkları problemden onları biraz olsun kurtarıp, birtakım değişiklikler yapmamız gerekiyordu"
diye konuştu. TRANSFERDE ÖNCELİK FORVET HATTINDA
ÖZKÖYLÜ, ara transferde 4 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Forvet ve hücum oyuncuları anlamında maksimum 4 futbolcu alabiliriz. Yönetimin de izlediği, izlettirdiği oyuncular var. Yönetim ve genel menajerimizle diyalog halindeyiz. Bizi hedefe götürecek, aynı zamanda da kulübün menfaatlerine uygun oyuncular transfer etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. "Süper Lig'den oyuncu alma yönünde bir hedefimiz yok"
diyen tecrübeli teknik direktör, "Gidecek isimler de tabii ki olacak. 29 kişilik bir kadromuz var. 25 kişiyle çalışmak istediğimi yönetime sundum. Fazla kadro, sağlıklı antrenman yapmamızı engelliyor. Kemik kadronun olması bizim için önemli" dedi. Şu anda hedefledikleri noktaya geldiklerini anlatan Özköylü, "Göreve geldiğimizde, 'İlk yarıyı playoff hattının yakınlarında, az bir puan farkıyla kapatabilirsek önemli olur' diye düşünmüştük. Şu an 6. sıradaki takımla aynı puandayız. İlk yarıyı playoff hattının içinde veya mevcut konuwmda bitirebilirsek çok önemli"
diye konuştu. BOLU EVİMİZ GİBİ DEĞİL!
ÖZKÖYLÜ, iç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Kendi sahanda oynamak her zaman farklıdır. Kendi şehrindesin, kampını tesisinde yapıyorsun, alıştığın ortam, alıştığın stat, bunlar çok önemlidir. Bu anlamda dezavantajlıyız. Ama Boluspor kulübüne ve başkanına teşekkür ediyorum. Bizi evimizde hissettirdiler" dedi.