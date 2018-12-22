Ankara yeni buz pistine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde yaptırılan Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti hizmete açıldı. Ali Ersoy Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Tuna, açılışta yaptığı konuşmada, Altındağlıların her şeye layık olduğunu belirterek,diye konuştu.ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise son 1 yıldır her hafta açılış yaptıklarını kaydederek, "Dualarınızla 15 yıldır bir dönüşüm yapılıyor. Bugün açtığımız tesis dışında Şair Baki Kültür Merkezi ve 2 büyük park açtık. Halkın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından iki belediye başkanı, kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel durumu nedeniyle açılışa katılamadı.