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yeni buz pistine kavuştu

Altındağ Belediyesi tarafından yaptırılan tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından açıldı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018
Ankara yeni buz pistine kavuştu
ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde yaptırılan Ali Ersoy Mahallesi Buz Pisti hizmete açıldı. Ali Ersoy Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Tuna, açılışta yaptığı konuşmada, Altındağlıların her şeye layık olduğunu belirterek, "Bundan sonra yeni hizmetleri de Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli belediye başkanımızın üstün gayretleriyle yeni bir ilçe oluşturuldu" diye konuştu.

15 YILDIR DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ
ALTINDAĞ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise son 1 yıldır her hafta açılış yaptıklarını kaydederek, "Dualarınızla 15 yıldır bir dönüşüm yapılıyor. Bugün açtığımız tesis dışında Şair Baki Kültür Merkezi ve 2 büyük park açtık. Halkın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından iki belediye başkanı, kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özel durumu nedeniyle açılışa katılamadı.
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Ankara yeni buz pistine kavuştu
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