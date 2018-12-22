Festivalde büyülü son

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivalin kapanış etkinliğinde, Çin'in ünlü Jiande Wu ve Zhejiang Wu operalarının müzisyen ve dansçıları, performanslarını sergiledi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Çin ve Türkiye halklarının dostluğunun geçmişe dayandığını belirterek, "2 bin yıl önce İpek Yolu, iki ülkeyi ve halklarını birbirine sıkı sıkıya bağlamıştır" dedi. Yu, 2012 ve 2013'te Çin ve Türkiye'de karşılıklı olarak kültür etkinlikleri düzenlendiğini kaydederek, bu yılda Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı" kapsamında çok çeşitli ve güzel programlar gerçekleştirildiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Çin ziyaretinde imzaladığı kültür anlaşmalarının, Çin halkının Türkiye'nin kültür ve turizm zenginliklerine olan merakını daha da pekiştirdiğine işaret eden Yu, bu ziyaretin Çinli turistlerin Türkiye'ye duyduğu ilgiyi de artırdığını kaydetti. Flüt virtüözü Şefika Kutluer, desteklerinden ötürü Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu'ya plaket verdi.