Ahiliğin başkenti Ankara

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Ticaret Odası'nda "Gençlikten Günümüze Ahilik" paneli düzenlendi. ATO Başkanı Baran, ahilik kültürüyle ilgili, "Kardeşim anlamına gelen ahi, eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli ve dili kapalı kişidir. Cimrilik kapısını kapar, lütuf kapısını açar. Kahır ve zulüm kapısını bağlar, ilim kapısını açar. Hırs kapısını bağlar, kanaat ve rıza kapısını açar" dedi. Vali Vasip Şahin, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu, esnaflığı bir okul olarak değerlendirdiğini belirterek, "Bir üniversite bitirmiş kadar, esnaf arasında yaşıyor olmanın faydasını, avantajlarını gördüm. Çünkü orada edep, terbiye, gelenek ve göreneklerin yaşatılması vardı. Aslında bu, o günün kazanımı değil 800 yıllık bir birikimin tezahürüydü, yaşanmasıydı. Onun için Ahilik kurumu çok çok önemli, bizim yapı taşı müesseselerimizden birisi. Büyük milletler, büyük müesseseleriyle ve köklü gelenekleriyle büyük olabilirler, geleceğe ancak o güvenle yürüyebilirler. Türk milletinin belki en büyük ayrıcalığı, çok büyük müesseseler kurmuş olması" diye konuştu."Ahilik konusunu konuşmak için en uygun yerin Ankara olduğunu düşünüyorum" diyen ATO Başkanı Gürsel Baran, "Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara tarihte Ahilik Cumhuriyeti'ne de başkentlik yapmıştır. Mekan olarak da Ankara Ticaret Odası'nın uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler, ticaretle kültürü harmanlayan Ahilerin torunlarıyız. Anadolu'da Ahi Teşkilatı'nın kuruluşu Selçuklular dönemine rastlıyor. Ankara'nın tarihinde Ahilik teşkilatının ve kültürünün önemli bir yeri var" şeklinde konuştu. "Aslanhane Cami Ahi Şerafettin'den geliyor. Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli, bir Ahi Sultan'dır" cümlelerine yer veren Baran, "Değerli Hazirun, "Kardeşim" anlamına gelen Ahi, eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli ve dili kapalı kişidir " diye konuştu.