Hoca değişti oyun aynı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Ankaragücü, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nın zemininde devam eden bakım çalışmalarından dolayı karşılaşma Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynandı. Ankaragücü yeni teknik direktörü Bayram Bektaş yönetiminde çıktığı ilk maçta tutuk bir oyun sergiledi. 3. dakikada Mokhtar'ın pas hatasında Jerome kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Korcan kalesinden çıkarak topa müdahale etti.37. dakikada Jerome'nin çevirdiği topta savunma araya girdi. 42. dakikada Mokhtar'ın kullandığı serbest vuruşta top barajda kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.57'de Andre Castro'nun kafa vuruşu azfarkla auta gitti.79'da Castro'nun pasında Gouffran kalecininsolundan topu ağlara yolladı: 3-0. Ankaragücübu golün ardından rakip kaledepozisyonlar aradı.84'te Kehinde'nin şutundatop Beto'da kaldı. 89'da Mehmet Sak'ınceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleyibulmadı. Başka pozisyon olmadı veGöztepe sahadan 3-0 galip ayrıldı.ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, eski takımı karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü" dedi. Bektaş, "Sahada 3-0'lık bir rakip yoktu. Sadece yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler. Eksiklikler vardı, farkındayız. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için iyi olacak. 7 tane eksik oyuncuyla çıktık. Tek düşüncem bütün oyuncularım sağlıklı şekilde devre arasına katılması ve takımın tekrar toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük. 3-0'lık skor ağır oldu. Takımımız bir an önce toparlayacaktır" şeklinde konuştu.