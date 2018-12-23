Hoca değişti oyun aynı!

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Ankaragücü, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nın zemininde devam eden bakım çalışmalarından dolayı karşılaşma Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynandı. Ankaragücü yeni teknik direktörü Bayram Bektaş yönetiminde çıktığı ilk maçta tutuk bir oyun sergiledi. 3. dakikada Mokhtar'ın pas hatasında Jerome kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Korcan kalesinden çıkarak topa müdahale etti. 10. dakikada Jerome topu ağlara yolladı ancak gol pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
37. dakikada Jerome'nin çevirdiği topta savunma araya girdi. 42. dakikada Mokhtar'ın kullandığı serbest vuruşta top barajda kaldı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. GOLLER ART ARDA GELDİ İkinci 45 dakikaya Göztepe etkili başladı. 50'de Halil'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte düzgün bir vuruş yapan Jerome topu ağlara yolladı: 1-0.
57'de Andre Castro'nun kafa vuruşu az
farkla auta gitti. 69'da Poko Ankaragücü savunmasından şık bir hareketle sıyrıldı. Pasında topla buluşan Halil Akbunar farkı ikiye çıkardı: 2-0.
79'da Castro'nun pasında Gouffran kalecinin
solundan topu ağlara yolladı: 3-0. Ankaragücü
bu golün ardından rakip kalede
pozisyonlar aradı. 80'de Cerci'nin vuruşu üstten dışarı gitti.
84'te Kehinde'nin şutunda
top Beto'da kaldı. 89'da Mehmet Sak'ın
ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleyi
bulmadı. Başka pozisyon olmadı ve
Göztepe sahadan 3-0 galip ayrıldı. Başkent ekibi Göztepe yenilgisiyle ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. BAYRAM BEKTAŞ: SAHADA 3-0'LIK BİR RAKİP YOKTU!
ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, eski takımı karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü" dedi. Bektaş, "Sahada 3-0'lık bir rakip yoktu. Sadece yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler. Eksiklikler vardı, farkındayız. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için iyi olacak. 7 tane eksik oyuncuyla çıktık. Tek düşüncem bütün oyuncularım sağlıklı şekilde devre arasına katılması ve takımın tekrar toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük. 3-0'lık skor ağır oldu. Takımımız bir an önce toparlayacaktır" şeklinde konuştu.