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Kahramankazan küçük bir Türkiye tablosunu andırıyor

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Kahramankazan küçük bir Türkiye tablosunu andırıyor
KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 81 ilden göç alan vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, 53 bine yaklaşan nüfusuyla küçük bir Türkiye tablosunu andıran Kahramankazan'da 15 yıldır yaptığı ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004'ten bu yana gerçekleştirdiği ev ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan'da ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Ertürk, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını vatandaşlara sorarak, öneri ve istekleri dinleyerek notlar alıyor.
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Kahramankazan küçük bir Türkiye tablosunu andırıyor
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