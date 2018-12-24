2023 hazırlığı 2019 programında

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AnkaraTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara ekonomisine yön veren Ankara Ticaret Odası'nın çalışmalarını "ortak akıl" ve "istişare" kültürüyle sürdürdüğünü belirterek, "2019 yılı programımızı üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri, Yeni Ekonomi Programı'nın işaret ettiği yön ve 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. Dünyanın dördüncü sanayi devrimi dönemine geçtiğini ve Türkiye'nin bu sürecin dışında kalamayacağını ifade eden Başkan Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın bu süreçte, komite, komisyon ve çalışma gruplarıyla birlikte üyelerine ve Ankara'ya öncülük etmeyi sürdüreceğini söyledi. Üye odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Bu çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz. Ankara Ticaret Odası'nın gelecek vizyonunu oluştururken üyelerimizle beraber Ankara'yı kapsayan bir anlayışla konuya yaklaşıyoruz. Bu vizyonu, sizleri dinleyerek, istişare ederek, ortak akılla ve birlikte oluşturacağız" dedi.