Özköylü’nün Yeniçerileri

BUGÜN NELER OLDU

BU sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezonu daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde önemli başarılar yakaladığı teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile açtı.Yönetim, 12. haftadaki İstanbulspor maçı öncesinde mor-sarılı ekibi daha önce de çalıştıran Osman Özköylü'yü göreve getirdi.ÖZKÖYLÜ'NÜN takımın başında yer aldığı tatkım, Spor Toto 1. Lig'de devrenin kalan 6 maçında yenilgi yüzü görmedi.Üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Başkent ekibi, ilk devreyi 29 puanla tamamladı ve gelecek sezon Süper Lig'de oynamak için yeniden umutlandı.Osman Özköylü, çalıştırdığı Osmanlıspor'da bazı isimlerden vazgeçmedi. Tecrübeli teknik adamın en fazla forma verdiği oyuncular savunmada Muhammed Bayır ve Anıl Karaer oldu. Anıl ilk hafta oynamazken, Muhammed de cezası nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemedi. İki futbolcu da maçların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.