Özköylü’nün Yeniçerileri

BU sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezonu daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde önemli başarılar yakaladığı teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile açtı. Süper Lig'den düştükten sonra çok sayıda önemli futbolcusunu kaybeden Başkent temsilcisi 11 maçta 4 galibiyette kalıp üst üste iki mağlubiyet alınınca Akçay istifa etti.
Yönetim, 12. haftadaki İstanbulspor maçı öncesinde mor-sarılı ekibi daha önce de çalıştıran Osman Özköylü'yü göreve getirdi. 6 MAÇTA 16 PUAN TOPLADI
ÖZKÖYLÜ'NÜN takımın başında yer aldığı tatkım, Spor Toto 1. Lig'de devrenin kalan 6 maçında yenilgi yüzü görmedi. Mor-sarılılar, Özköylü göreve geldikten sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik alarak 16 puan topladı.
Üst üste 4 maçından galibiyetle ayrılan Başkent ekibi, ilk devreyi 29 puanla tamamladı ve gelecek sezon Süper Lig'de oynamak için yeniden umutlandı. OSMANLI'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ
Osman Özköylü, çalıştırdığı Osmanlıspor'da bazı isimlerden vazgeçmedi. Tecrübeli teknik adamın en fazla forma verdiği oyuncular savunmada Muhammed Bayır ve Anıl Karaer oldu. Anıl ilk hafta oynamazken, Muhammed de cezası nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemedi. İki futbolcu da maçların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.