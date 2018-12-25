Vali şehitleri unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Valisi Vasip Şahin Kahramankazanı ziyaret etti. Şahin ve beraberindekiler daha sonra, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken şehit olan 19 yaşındaki Samet Cantürk ve 18 yaşındaki Ömer Takdemir'in ailelerini ziyaret etti. Şahin, Şehit Cantürk'ün babaannesi Refika Cantürk ile Şehit Takdemir'in babası Nihat ve annesi Ayfer Takdemir'e Allah'tan sabır dileyerek, bir süre sohbet etti. Ziyaretler sırasında şehitlerin evinde Kuran-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Vali Şahin daha sonra yapımı devam eden Atatürk İlkokulu'nu denetledi. Okulun içinde incelemelerde bulunan Vali Şahin, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.