Ankara çocukları podyumda taçlandı

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BAŞAR Çocuk Cast Ajans tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Ankara Çocukları Podyumda" etkinliği 15 Aralık'ta Next Level AVM'de gerçekleştirildi. Yaşları 0-15 arasında değişen, çocukların podyuma çıktığı etkinlikte keyifli dakikalar yaşandı. Ajans Başkanı Nuray Başar, "Bildiğiniz gibi biz yetişkinler bile zaman zaman sahneye çıkma, topluluk önünde konuşma heyecanı yaşarız. İstedik ki etkinliğimizle çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren kendilerini topluluk önünde temsil ederken özgüvenli bir şekilde davranabilsinler ve bu güzel anıyı hafızalarına kazısınlar" dedi.Etkinlikte çocukların doyasıya eğlendiklerini dile getiren Başar, "Üç tane engelli çocuğumuz diğer arkadaşlarıyla aralarında engel olmadığını gösterdiler. Bu önemli kaynaşma ile engelsiz toplum bilincini sağladığımızı düşünüyorum. Engelli-engelsiz çocuklarımızı ilk defa podyumda el ele bir araya getirdik" dedi. Bu etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Başar, "Birçok kurum ve kuruluşlardan destek aldık. 2019 yılı içerisinde de projemizin devamı gelecek. Bizi en çok mutlu eden; etkinlik kapsamında engelli çocuklarımızın da podyumda olmalarıydı" dedi.