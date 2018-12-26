Karatecilerimiz kürsüye doyamadı

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Karatede milli sporcularımız Çin'deki Karate 1 A Serisi'nin dördüncü etabıyla 2018'i tamamladı. Ocak ayında Paris'te yapılan Karate 1 Premier Lig etabıyla sezonu açan Türk karateciler, Avrupa Şampiyonası'ndan Akdeniz Oyunları'na, Gençlik Olimpiyatları'ndan Dünya Şampiyonası'na kadar 22 farklı organizasyonda madalya kovaladı. Yılın ikinci yarısından itibarenSırbistan'daki 53. Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalyayla genel klasmanda ikinci olan ay-yıldız ekip, İspanya'daki 24. Dünya Şampiyonası'nda ise 2 gümüş, 4 bronz elde ederek, 2012 Paris'ten sonra şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.TÜRKIYE Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, dünya karatesi için yeni bir heyecanın başladığı 2018 yılında yer aldıkları organizasyonlarda, Türk karatecilerin ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları kota sürecinin başlamasıyla müsabaka kalitesinin arttığına dikkati çeken Delihasan,ifadelerini kullandı.