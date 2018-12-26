Karatecilerimiz kürsüye doyamadı

Karatede milli sporcularımız Çin'deki Karate 1 A Serisi'nin dördüncü etabıyla 2018'i tamamladı. Ocak ayında Paris'te yapılan Karate 1 Premier Lig etabıyla sezonu açan Türk karateciler, Avrupa Şampiyonası'ndan Akdeniz Oyunları'na, Gençlik Olimpiyatları'ndan Dünya Şampiyonası'na kadar 22 farklı organizasyonda madalya kovaladı. Yılın ikinci yarısından itibaren 2020 Olimpiyatları için puan toplayan Türk karateciler, 2018'de organizasyonlarda 150 altın, 116 gümüş ve 211 bronz madalya kazandı.
Sırbistan'daki 53. Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalyayla genel klasmanda ikinci olan ay-yıldız ekip, İspanya'daki 24. Dünya Şampiyonası'nda ise 2 gümüş, 4 bronz elde ederek, 2012 Paris'ten sonra şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı. EDEFLEDİĞİMİZ BAŞARIYA ULAŞTIK
TÜRKIYE Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, dünya karatesi için yeni bir heyecanın başladığı 2018 yılında yer aldıkları organizasyonlarda, Türk karatecilerin ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları kota sürecinin başlamasıyla müsabaka kalitesinin arttığına dikkati çeken Delihasan, "Daha iyisini yapacak güce sahibiz ama böyle bir dönemde hedeflediğimiz başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim. Başarılı olmak kadar, başarıyı sürdürülebilir kılmak için yaptığımız çalışmalar neticesinde güzel bir yılı geride bırakıyoruz. Bu moral ve motivasyonla 2019'a başlayacağız. Özellikle olimpiyat için puan toplama noktasında çok önemli bir yıl olması nedeniyle bu yılki başarımızı 2019'da koruyup artırmalıyız"
ifadelerini kullandı.