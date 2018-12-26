Şehit Mustafa Ünal’ın adı laboratuvarda yaşatılacak

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında Hakkâri Çukurca'da şehit olan Mustafa Ünal adına İncirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Metal Teknolojisi Alanı Laboratuvarı açılışı için okulun konferans salonunda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehit Mustafa Ünal'ın öğrencilik ve askerlik hayatının yer aldığı video gösterimi yapıldı. Daha sonra Protokol konuşmaları sırasında kürsüye gelen şehit babası Kahraman Ünal, "Şehitlik mertebesine erişen oğlumla gurur duyuyorum. Onun ismini mezun olduğu okulun laboratuvarında yaşatmak onur ve gurur verici" diye konuştu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kıymetlimiz, şehidimiz Mustafa Ünal adına açılan laboratuvar için düzenlenen anlamlı törende bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu okulun kıymetli öğrencilerinden olan ve vatan uğruna canını feda eden Mustafa Ünal'ın ismini taşıyan laboratuvarın öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.