10 bin TL’den 1 milyona

Altındağ'ın her mahallesine hizmet götüren, fiziki yapıyı olduğu kadar sosyal ve kültürel yapıyı da değiştirmek için büyük projeler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, son 5 yılda Ali Ersoy Mahallesi'ni adeta baştan başa yeniledi. Modern konutların bir bir yükseldiği mahallede gecekondulaşmadan eser kalmazken, mahalle, dev parkları, kültür merkezleri, Aile Sağlığı Merkezi, anaokulu, cami, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Gençlik Merkezi, kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi, buz pateni pisti, kapalı Pazar yeri ve tamamlanmak üzere olan kütüphane ve tüm sosyal donatılarıyla Altındağ'ın en hızlı değişen ve en çok değerlenen mahalleleri arasında yerini aldı.2004 yılına kadar çarpık kentleşmenin imarlaşmayı engellediği Altındağ, gerçekleştirilen imarlaşma atılımları sayesinde, tamamı imarlı bir ilçe haline geldi. Başarılı imar çalışmaları sonrası ruhsat sayısında da büyük bir artış yaşandı. Kentsel dönüşüm ve yapılaşmada çok büyük mesafe kat eden ve her yıl inşaat ruhsatı verme rekoru kıran Altındağ Belediyesi'nde, en çok inşaat ruhsatı verilen mahalleler arasında Ali Ersoy Mahallesi de yer alıyor. Ali Ersoy Mahallesi'nde her yıl verilen ruhsat sayısı büyük bir artış gösterirken, verilen ruhsat sayısı 6 yıl öncesine göre neredeyse 4 katına çıktı. 50 bin gecekondunun yıkıldığı mahallede yapılaşma oranı ise yüzde 13'lerden, yüzde 91'lere yükseldi. Gecekondu fiyatları 15 yıl önce 10 bin TL olan bu bölgedeki evlerin değerleri ise 450 bin ile 950 bin TL arasında değişiyor.Mahalleye15 yılda 50 kilometre yeni yol açan Altındağ Belediyesi, bölgenin tüm eksiklerini de tamamladı. Kültür merkezi, sağlık merkezi, gençlik ve kadın merkezleri, havuz ve parklar inşa eden Altındağ Belediyesi, mahalleye son olarak da buz pateni salonu yaptı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Son 10 yıldır süren güçlü iktidar sayesinde tüm Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor. 2004'te yüzde 85'i gecekondu, yüzde 75'inin imar planı olmayan bölgede, problemi çözmek için var gücümüzle çalıştık. Altındağ'ın hemen hemen yüzde 100'ünü imarlı hale getirdik. Buralarda gerçek bir dönüşümden söz ediyoruz. Modern okulların, konutların yer aldığı bir yaşam bölgesinden söz ediyoruz. Ankara'nın en güzel coğrafyasının hak ettiği değeri kazanacağını söylemiştim. Ali Ersoy Mahallesi bunun en güzel örneği…" dedi.