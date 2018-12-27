Beyaz kent başkent

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Mamak, Altındağ gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yerlerde ortalama 10 santimetre kalınlığında kar örtüsü oluştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle, ara sokaklar ve ana arterler beyaza bürünürken sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri geceyi kar mesaisinde geçirdi. Ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, parklarda ve kaldırımlarda da kar temizliği yaptı. Tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı, en çok çocuklara yaradı. Şehir genelinde eğitime bir günlük ara verilmesini fırsat bilen minikler, anne ve babalarıyla soluğu parklarda aldı. Kardan adam yapıp, kartopu oynayan Ankaralılar, karlı gecenin tadını çıkardı. Miniklerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Kar altında kalan Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Kurtuluş Parkı gibi alanlarda doyumsuz manzaralar oluştu.Tüm kenti kaplayan beyaz örtü olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Pek çok yerde üzerindeki kütleyi kaldıramayan ağaçlar devrildi. Altındağ Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçların kaldırımdan gittiği görüldü. Çankaya Libya Caddesi'nde de karın ağırlığını kaldıramayan bir araç dalının kopması sonucu park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu. Dün Ankara'nın 7 üniversitesi de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verdi. Ayrıca kar yağışı sırasında bazı semtlerde elektrik kesintileri yaşandı. Vatandaşlar soğuk havada yaşanan kesintiler nedeniyle kombilerin çalışmaması nedeniyle soğukta ve karanlıkta kalmalarına tepki gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle bazı araçlar çalışmadı, sürücüler soluğu antifriz satan yerlerde aldı.Ankara'yakar yağmasıyla birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Şahin'in okulları tatil yapmasının ardından büyük bir sevinç gösterisinde bulunan Ankaralılar, "Adını karlara yazdım Vasip" diyerek sosyal medyada paylaşımda bulundu. Vali Vasip Şahin'in eğitime verilen 1 günlük tatil açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Çocukları sevindiren Vali sevilir elbette" paylaşımında bulundu. Okulların tatil edilmesine rağmen çocuklar sabahın ilk ışıkları ile okul bahçelerinde kartopu savaşı yaptı.Çocuklar, Valis Vasip Şahin'e sevgilerini dile getirdi. 6.sınıf öğrencisi Şevval Koral, "Valiyi çok seviyorum. Çünkü hep tatil yapıyor. Biz Vali amcayı çok seviyoruz" dedi. Ozan Çalp, "Valiyi çok seviyorum. Vasip amcamız sağ olsun ne zaman kar yağsa bizleri düşünüyor. Ailemle doya doya vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı. 1.sınıf öğrencisi Eren Arı ise, "Tatil olmasına çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Kartopu oynadım kızakla kaydım" dedi. Kerem Canipek de, "Çok zevkli, çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla kartopu oynayabilmek için erken uyandım" diye konuştu.