CHP’nin kalesini de alırız

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31Mart 2019'daki yerel seçimler için geri sayımın başlandığı şu günlerde SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki tecrübesiyle Ankara'yı 2023'e hazırlayacaklarını belirten Başkan Hakan Han Özcan, "Bölge bölge, mahalle mahalle büyük ölçekli projelerimiz var. Çok sayıda proje var. Bizim derdimiz Ankara… Bu derdimizi Haseki Başkan tecrübesiyle büyük bir değişim ve dönüşümle şehri ön plana çıkartacak yani; artık ülkeler ön planda değil biliyorsunuz. Şehirler ön planda… Buradan Avrupa'ya yada Amerika'ya gittiğiniz zaman İstanbul daha çok biliniyor. Biz istiyoruz ki Ankara da bu seviyeye çıksın. Biz tarihi, kültürel ve turizm ölçeğinde merkez olsun istiyoruz.





Bu konuda Ankara Kalemiz ve etrafı çok önemli… Ankara Kalesi'nin eteklerine baktığınız zaman bizim orada sinagogumuz da var, Fransız lisemiz de var, Ermeni mahallemiz de var, Yahudi mahallemiz de var… Buraların yaşamasını istiyoruz. Burada bir Roma Yolu var. Bu hayata geçsin istiyoruz. Ulus Tarihi Kent'ten Çankırı Caddesi'ne kadar olan bölümü turizme kazandırmak istiyoruz. Kadim Ankara'yı anlatabilelim. Ankara geçmişiyle zengin bir şehir… Nallıhan'dan Evren'e kadar çok büyük değerlerimiz var. Ankara'ya 10 milyon turist getirebilecek değerlerimiz var. Frigya Vadisi'nden tutun, Zir Vadisi'ne kadar… Bizim en büyük sorunumuz Ankara'dan direk uçuşlar mevzusuydu… ATO Başkanımız Gürsel Baran Bey sağ olsun Ankara'ya dertli olan birisi. Beraber onlarla istişare halindeyiz. Girişimler sayesinde Paris ve Roma'ya direk uçuşlar başlıyor. Bunların artmasıyla birlikle buraya daha çok turist çekeceğiz. Haseki başkan bunların hepsini tarihlendirecek ve bir plan dahilinde hayata geçirilecek. Ankara'yı turizm anlamında ön plana çıkaracağız Zaten sanayide hükümetimiz yaptıklarıyla çok farklı bir hale geldi. Yeni dönemin yol haritası bacasız sanayi…" dedi.



AMAÇ MARKA ŞEHİR

Başkentte Cumhur İttifakı ile yeni bir destan yazacaklarını dile getiren Özcan, "Önümüzdeki dönemde de 'Ak belediyecilik' devam edecek diye ümit ediyoruz ve çalışıyoruz. Bizim için Ankara'da Cumhur İttifakı önemliydi. Genel başkanlarımız zaten görüşüyorlar. Bizler de MHP İl Başkanımızla, BBP İl Başkanımızla görüşüyoruz. Bizler genel başkanlarımızın arkasındayız. Verecekleri her türlü kararı da destekleyerek yolumuza devam edeceğiz. İlçelerle ilgili talimatı da teşkilatlarımız bekliyor. Özhaseki başkan denilince akla belediyecilik geliyor. Özhaseki'nin bir belediyecilik yöntemi var. Kayseri'de bir Özhaseki modeli oluşturdu. Çok tecrübeli birisi… Özhaseki başkan Ankara'yı yakından biliyor" dedi.

Amaçlarının başkenti marka şehir haline getirmek olduğunu ifade eden Hakan Han Özcan, "Mevcut belediye başkanımız Mustafa Tuna Bey 1 yıllık dönemde güzel işlere imza attı. Ankara'da kritik yerlere neşter vurdu. Bizim partimizde bu gibi şeyler bayrak yarışıdır. Biz olduk, olmadık derdinde değiliz… Büyük resme bakıyoruz. Bu dava büyük bir dava… Genel başkanımız kimi işaret buyurursa biz yolumuza devam ederiz ve adayımızı seçtirmek için elimizden geleni yaparız. Ankara'da zaten uzun yıllar boyunca Melih Bey'in yönetimiyle başkente başaralı projeler kazandırıldı. Şimdi de Özhaseki başkanla Ankara cumhuriyetin 100. yılına hazırlanacak. Amacımız Ankara'yı marka şehir haline getirmek" diye konuştu.



TABANLARIMIZ BİR

MHP ile AK Parti tabanlarının bir olduğunun altını çizen Özcan, "Yerel seçimlerdeki Cumhur İttifakı, bizim teşkilatlar bazında da olumlu karşılandı. Bizim için önemli olan vatan ve millet durumundaysak gerisi teferruattır. Bizim buradaki derdimiz; gayesi vatan, millet, bayrak olan kişilerle beraber olmak. Hep beraber kutlu bir yolculuğa devam ediyoruz. Bu ruhla beraber inşallah hiçbir fitneye müsaade etmeden AK Parti'li, MHP'li, BBP'li kardeşlerimizle düzenli bir birliktelik ordusu oluşturduk. Genel başkanlarımıza itaatkârız ve bağlıyız. Bu güç birliği bizi daha da çok güçlendirecek. Bu şehri ortak akılla beraber yöneteceğiz. Beraber güzel işlere imza atacağız. Bizim taban olarak farklılığımız yok. Bilhassa bunun etkisi Ankara'da çok daha belirgin olacak" görüşünü belirtti.



İSTİŞARE HALİNDEYİZ

31 Mart'ta başkentteki 25 ilçenin tamamını alacaklarını ifade eden Başkan Özcan, "Benim öngörüm bu ittifak ruhu CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Çankaya'yı bile alır. Biz CHP'li vatandaşlarımızın da benimsediği bir aday belirlediğimiz zaman Çankaya'yı da alırız. Çankaya alınamayacak bir yer değil. Buradaki CHP'li seçmenlerimiz de yavaş yavaş gerçeği görmeye başladı. Dediğim gibi bu birliktelik ve beraberlikle Cumhur İttifakı başkentteki Büyükşehir ve 25 ilçenin tamamını alır. Zaten şuan 21 AK Parti'li, 2 MHP'li belediyemiz var. Yenimahalle ve Çankaya'yı da Allah'ın izniyle kazanacağız. 24 Haziran bizler için iyi bir tecrübe oldu. Sürekli istişare halindeyiz. Bizim Ankara'da bir sıkıntımız yok" dedi.



YENİ DESTANA HAZIRIZ

AK Parti teşkilatının seçime hazır olduğunun da altını çizen Özcan, "Hamdolsun çok özverili ve çalışkan bir teşkilatımız var. Yerel seçime sayılı günler kaldı. AK Parti teşkilatları bu seçimlerde de destan yazacak. Dava arkadaşlarımızla birlikte; kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, ilçe yönetimlerimizden mahalle başkanlarımıza kadar teşkilatımız başkenti sokak sokak gezecek ve vizyonumuzu anlatacak. Teşkilatımız yeni bir destana hazır" ifadelerini kullandı.