Genç işadamları lansmanda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANGİAD'ın yaklaşan genel kurulu öncesi üyeler, başkan adaylarından Hakan Sayın ve ekibinin proje tanıtım lansmanında bir araya geldi. "ANGİAD İçin YAP" sloganıyla yola çıkan aday ekibin, ANGİ- AD'ı dijital dünyayla buluşturacak projeleri büyük ilgi gördü. Ankara Genç İşadamları Derneği'nin 12 Ocak'taki kongresi öncesi yönetime talip olduklarını açıklayan Hakan Sayın ve ANGİAD Yapıcılar Hareketi'nin seçim çalışmaları devam ediyor. Aday ekip bu çalışmalar kapsamında dernek üyelerini, proje tanıtım lansmanında bir araya getirdi.