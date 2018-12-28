Cebeci stadı millet bahçesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, aHaber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. Önümüzdeki hafta Ankara'ya yönelik projelerini yapacağı lansman ile başkentlilere anlatacağını ifade eden Özhaseki, "Herhangi bir şekilde inşaat temelli bir vaadim olmayacak. Yeteri kadar zaten yapılaşma var. Benimki daha çok insana dokunan, çevreci, daha çok yeşil ve daha çok sosyal amaçlı yapılan projelerden oluşacak. 11 ana başlık belirledik. Bu ana başlıklar içerisinde kültür, sanat, çevre, ulaşım projeleri var. Gerek raylı gerekse lastikli araçlarla ilgili projelerimiz var. Çevre ilçelerle ilgili projeler var. 111 tane proje var. İnşallah Perşembe günü tek tek izah edeceğim. Projelere ne zaman başlayıp, ne zaman bitireceğimi de açıklayacağım" ifadelerini kullandı.İhaleleri canlı yayınlayacaklarını ve bunu herkesin izleyebileceğini ifade eden Özhaseki, "Ankara'nın 10 yerinde Millet Bahçesi yapacağız. Özelikle Ankara'da yer değiştiren kamu binaları var. İhtiyaca artık cevap vermeyen eski binalar bulunuyor. Bunların ne yapılacağı ile ilgili önemli kararlar olacak. Mesela Cebeci Stadı'nın yeri… Burası vatandaşın nefes alacağı bir yer haline getirilecek. Nerede bir alan bulduk, yeşil yapabilmek adına her şeyi yapacağız. İş başına geldiğimizde Ankara'yı ben duygusuyla değil, biz duygusuyla yöneteceğiz. Hangi esnaf grubu ile karar alırsak beraber karar alacağız. Benim kimseyle kavgam, hesabım olmaz. Ben hizmete odaklanırım. Bundan sonra iftira atanlardan alacağım tazminatlarla Ankara döneri dağıtacağım" dedi.SABAH Ankara'yı ziyaret eden Özhaseki, Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ile ulaşım ve turizm alanındaki bazı projelerini gazetemiz aracılığı ile başkentlilere anlattı.