Son nefesine kadar koştu

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Hayatının 75 yılını atletizme veren, yol koşularının güleç yüzlü ismi Erdoğan Dulda, katıldığı 83. Büyük Atatürk Koşusu sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dikmen Keklikpınarı mevkisinden başlayıp Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek yarışa defalarca katılan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda, bitime 3 km kala fenalaştı. Anıtkabir'in önünden geçerken yere yığılan ve kalbi duran Dulda hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Dulda'nın kalbi yeniden çalıştırılırken tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve 90 yaşında yaşama gözlerini yumdu.Atletizm'in Erdoğan Dulda'nın hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Dulda'nın kızı Ayşenur Dulda, "Babam her zaman atletizm için son nefesime kadar koşacağım derdi. Hayatta en çok sevdiği iki şey atletizm ve Atatürk'tü... Atatürk yolunda Fizan'a kadar koşarım derdi. Dediğini yaptı ve hayatta en çok sevdiği işi yaparken, en çok sevdiği kişinin yolunda yaşama gözlerini yumdu" ifadelerini kullandı.1928 Ankara doğumlu Erdoğan Dulda, 1948 yılından beri Büyük Atatürk Koşusu'nda yer alırken, Türkiye'deki yol koşularına katılmayı adet edinmişti. İstanbul Maratonu'nda da 36 finişi bulunan Atletizm camiasının Erdoğan Amcası, veteranlarda defalarca milli takıma girmiş ve Avrupa Veteranlar Şampiyonası'nda 5000 metrede altın madalya kazanmıştı. Voleybol ve atletizm hakemliği de bulunan Dulda, sık sık Türkiye Atletizm Federasyonu'nu ziyaret ediyor ve Naili Moran Atletizm Pisti'nde antrenman yapıyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden duayen atlet Erdoğan Dulda için taziye mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu'nun Erdoğan Dulda için hazırladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza baş sağlığı dilerim." TAF Başkanı Fatih Çintimar da, Erdoğan Dulda'nın vefatı nedeniyle atletizm camiasının büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Büyük Atatürk Koşusu'nun sembol ismiydi. Yarış öncesi kendisiyle konuştum. Hatta startın ardından arabaya binerek bitiş alanına gitmesini rica ettim. Fakat çok sevdiği koşudan vazgeçmedi ve böyle üzücü bir olay yaşadık. Ailesine başsağlığı diliyorum. diye konuştu.BüyükAtatürk Koşusu esnasında fenalaşarak hayata veda eden 91 yaşındaki eski master milli atlet Erdoğan Dulda'nın cenazesi, bugün Altındağ'daki İsmet Oğultürk Camisi'nden kaldırılacak. Dulda'nın naaşı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.