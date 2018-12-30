ASKF olarak biz hazırız

BUGÜN NELER OLDU

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu,'ya konuştu. Kandazoğlu,diye konuştu. Yerel seçimlerde tüm belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Kandazoğlu, "Seçim beyannamelerinde mutlaka sporu öncelikleri arasına almaları mücadeleye bir sıfır galip başlayacaklarını düşünmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde önemle durduğu bir konu var. Bağımlılıkla mücadele. Günümüzün en büyük illeti olan bağımlılıkla mücadelede en etkin yöntemlerden birinin spor olduğunu atlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yapılacak olan yeni spor tesisleriyle birlikte 1,5 milyona yakın gencin yaşadığı Başkent Ankara'da bu gençlere yeni yaşam alanı haline gelecektir" dedi. SPORYapılacak spor tesislerinin eğitim için rehabilite alanı olduğunu söyleyen Kandazoğlu, "Amatör spor ve özellikle amatör futbol ülkemizin en büyük sosyal sorumluluk projesi. Yapılacak olan yeni tesislerle birlikte daha çok spor kulübü daha çok gencin spor yapması demektir. Tüm faaliyetlerde Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak ülkemiz adına iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.ifadelerini kullandı.