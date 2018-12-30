ASKF olarak biz hazırız

ANKARA
Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, SABAH Ankara
'ya konuştu. Kandazoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu bir konu bağımlılıkla mücadele. Yapılacak olan tüm faaliyetlerde Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak ülkemiz adına işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim"
diye konuştu. Yerel seçimlerde tüm belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Kandazoğlu, "Seçim beyannamelerinde mutlaka sporu öncelikleri arasına almaları mücadeleye bir sıfır galip başlayacaklarını düşünmekteyim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde önemle durduğu bir konu var. Bağımlılıkla mücadele. Günümüzün en büyük illeti olan bağımlılıkla mücadelede en etkin yöntemlerden birinin spor olduğunu atlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yapılacak olan yeni spor tesisleriyle birlikte 1,5 milyona yakın gencin yaşadığı Başkent Ankara'da bu gençlere yeni yaşam alanı haline gelecektir" dedi. SPOR EĞİTİMI EN IYI REHABİLİTE ALANIDIR
Yapılacak spor tesislerinin eğitim için rehabilite alanı olduğunu söyleyen Kandazoğlu, "Amatör spor ve özellikle amatör futbol ülkemizin en büyük sosyal sorumluluk projesi. Yapılacak olan yeni tesislerle birlikte daha çok spor kulübü daha çok gencin spor yapması demektir. Tüm faaliyetlerde Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak ülkemiz adına iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Geleceğimizin daha güvenli olmasını istiyorsak, okul, aile ve spor kulübü işbirliğine çok önem vermemiz gerekmektedir. Ayrıca yapılacak olan her bir spor tesisin eğitim rehabilite alanı olduğunu da unutmamamız gerekir"
ifadelerini kullandı.