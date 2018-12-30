Gülhane-Etlik sonunda birleşti

BUGÜN NELER OLDU

Başkentin Dikmen Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom kavşağı gibi önemli noktalarındaki trafik problemine neşter vuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bir neşteri de Keçiören'deki Gülhane ve Etlik caddelerinin kesiştiği noktaya vurdu. Eski adıyla GATA yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin içerisinden geçirilmek istenen ancak 40 yıldır askeri yönetimin izin vermemesi nedeniyle açılamayan yol iki kurumun imzaladığı protokolle trafiğe açıldı.Açılamayan yol nedeniyle Gülhane'den Etlik Caddesi'ne bağlanmak isteyen Ankaralılar, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 3 yonca kavşağı dolanmak zorunda kalıyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi içesinden açılan yolla birlikte çilede bitmiş oldu. Yolun zamandan ve yakıttan tasarruf oluşturduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir yoldu. Alınan izinlerle birlikte iki caddeyi birbirine bağladık. Şimdi hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanıyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu da böylelikle azaldı" ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu Ayaş Yolu üzerine de köprülü kavşak inşa edecek. 270 fabrikanın bulunduğu bölgede oluşan yoğun trafik nedeniyle sanayiciler tarafından talep edilen kavşak düzenlemesi için Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde ihale gerçekleştirilecek. Yapılacak yeni kavşakla birlikte Ayaş Yolu üzerindeki 1. OSB önündeki trafik kesintisiz hale gelecek.